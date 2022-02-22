法官要女助理按摩判免職 懲戒法院駁回上訴確定

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（中央社記者林長順台北22日電）原新竹地方法院法官吳振富要求女助理為他按摩刮痧、處理私務，懲戒法院職務法庭一審判決吳振富免除法官職務，轉任桃園地方法院司法事務官。二審駁回監察院上訴，全案確定。

監察院調查，吳振富擔任新竹地院民事執行處庭長期間，有3名助理，他向來以嚴厲言詞大聲斥責，並不時透露掌握助理去留權力，明示暗示與高層長官關係良好，讓助理畏懼失去工作或認為投訴無用，因而隱忍吳振富交辦事項。

吳振富交辦事項包括要求代購禮品、代尋家教、代訂餐廳、代為聯繫其公餘授課的學生成績登錄、回答授課同學提問，甚至安排其家人至香港自由行與簽證。

監委查出，吳振富前後4次要求女助理幫他刮痧與按摩，雙肩、後頸、肩下背部、後腦及太陽穴，女助理以手指按壓，有肢體接觸。吳振富4次都要求第三人在場觀看，第三人也畏懼吳振富暴怒而不敢制止。

另外，監委調查發現，吳振富擔任新竹地院學習司法官及律師轉任法官學員兼任導師期間，面對律師轉任法官學員時，經常以「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等言語霸凌學員，使學員心生壓力，甚至打算放棄學習。

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吳振富自民國109年1月停職至今，監察院同年3月間全數通過彈劾，並移送懲戒法院職務法庭審理。懲戒法院職務法庭一審吳振富免除法官職務，轉任桃園地方法院司法事務官。

監察院提起上訴，認為吳振富另有2違失，包括上班時間向法官助理洽詢院內女性同事的感情狀況，並實際邀至辦公室內談話等。不過，但職務法庭二審認定，吳男動機是介紹撮合姻緣尚屬善意等，無懲戒必要，判決上訴駁回確定。（編輯：張銘坤）1110222