國3自小客車疑追撞拖板車 40歲女駕駛命危送醫

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國道3號台中市清水區南下路段22日發生事故，一輛自小客車疑先撞上一輛拖板車後，再撞上中央分隔島，造成車輛扭曲變形，自小客車女駕駛命危送醫。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）國道3號台中市清水區南下路段，今天發生一輛自小客車疑似追撞拖板車的事故，自小客車女駕駛受困車內，消防局到場將她救出時無生命跡象，送醫搶救，事故原因警方正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，今天上午11時28分獲報，國3南下171.5公里處台中市清水區路段，有事故發生，人員受困急須救護，派遣外埔分隊，出動消防車3輛、救護車1輛與消防人員5名前往搶救。

消防人員表示，現場為一輛自小客車，疑似先撞上一輛拖板車後，再撞上中央分隔島，自小客車1名年約40歲女駕駛，受困在扭曲變形的車體內，自小客車部分板金零件，還卡在拖板車左後方。

消防人員利用機具破壞自小客車車體後，將呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態的女子救出，送往光田綜合醫院沙鹿院區救治，事故原因國道警方正調查釐清。（編輯：陳仁華）1110222