北市女搭捷運遭同男2次尾隨 捷警獲報速送辦

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）台北市1名黃姓女子去年底搭捷運時發現遭不明男子尾隨跟蹤後報案，但事隔近2個月後，她竟又在同路線捷運車廂遭遇同男尾隨，捷警隊和站務人員獲報後立即到場處理、蒐證送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天舉行記者會，刑事組長宋俊良表示，去年11月22日凌晨1時接獲通報，1名黃姓女乘客於台北捷運中山國小站搭乘中和新蘆線往南勢角站方向列車時，驚覺遭1名不明男子尾隨跟蹤。

此外，黃女上車後就察覺對方一直注視她，因此感到畏懼和不舒服，她隨後2次變換車廂位置，結果對方也一路尾隨更換，確認遭跟蹤的黃女便透過車廂緊急對講機請求協助報案。

但事發約2個月後，沒想到黃女今年1月17日凌晨零時在中山國小站搭乘同樣方向末班車時，驚覺又遭去年底的跟蹤男子尾隨，她趕忙按下車廂內緊急對講機報案並請求協助。

捷運站務人員和捷警隊立即趕到場處理，待捷運列車行駛至行天宮站時，便將雙方當事人帶下車處置，並調閱相關影像資料蒐證，隨後交由轄區警方將涉案27歲巫男依性騷擾防治法規定移請主管機關裁處。

根據捷警隊統計資料顯示，從民國109年起至今年1月止，共接獲跟蹤騷擾報案計41件，分別為109年10件、110年27件、今年1月4件。

對此，捷警隊特別針對易發生性騷擾及妨害秘密場所、時段，包括車廂、電扶梯、站體進出口和月台層等處，規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務。

同時，加強累犯建檔辨識、建立捷運站務人員緊急影像調閱窗口，近期也辦理2梯次捷運志工危安事件發覺與處置技巧演練，以利及時通報處置和保全證據。

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捷警隊指出，跟蹤騷擾防制法於去年11月19日三讀通過後，將於今年6月1日上路實施，條文明定跟蹤尾隨、盯梢守候等8種跟蹤騷擾行為態樣，呼籲民眾搭捷運時應隨時保持警覺，並適度藉隨身物品與他人保持距離，自保也免爭議。

若感覺遭受侵犯或跟蹤尾隨騷擾，捷警隊說，民眾可立即出聲制止，勇敢報案，並尋求站務人員或周遭旅客協助，車廂內可直接按壓車廂門邊緊急按鈕通報站務人員，以保障自身權益，警方也會立即派員到場協助。（編輯：張銘坤）1110223