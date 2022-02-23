號稱益生飲好菌多多 遭警方查獲竟是新興毒品

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台中市警察局刑事警察大隊偵四隊23日宣布查獲毒品案，販毒集團在毒品外包裝印上「益生飲」字樣，還標註「1兆2千億的好菌」，與市售營養食品如出一轍。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市警察局刑事警察大隊偵四隊今天宣布查獲毒品案，販毒集團將毒品外包裝印上「益生飲」字樣，還標註「1兆2千億的好菌」，有如保健品，仍被警方查獲竟是新興毒品。

警方在記者會中表示，去年7月間查獲販毒集團案，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，向上溯源追查，進而鎖定供毒上游，於去年11月在犯嫌進行毒品交易時，當場查獲林姓男子等3人涉嫌販賣毒品咖啡包及第三級毒品愷他命。

警方調查發現，這個集團成員彼此透過網路結識並加入微信，暱稱是「某某當鋪」的販毒集團，由另名身分不詳犯嫌負責購入及銷售毒品，林男等3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸毒品。

警方表示，為首的林男本業是網路電商，透過各通路平台販售服飾、食品及各項雜貨，為了在疫情下開拓財源，於是加入販毒集團銷售毒品。

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警方指出，集團販售的毒品沖泡品印有「益生飲」字樣，還掛上「1兆2千億的好菌」標語，外包裝與市售營養食品如出一轍，單看外表根本無從識別，在警方檢測下才發現竟是第三、四級新興毒品。

警方共查扣第三級毒品愷他命12小包、毒品咖啡包240包、液態毒果汁瓶8罐及工作手機4支、毒品分裝袋、K盤等贓證物；全案經台中地檢署偵結後，於今年1月依違反組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1110223