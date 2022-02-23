淒風苦雨海邊露營引疑 警意外查獲通緝犯

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近日冷氣團發威，氣溫下降且持續下雨，新北警方22日沿三芝海岸線巡視，在沙灘防風林內發現一頂可疑的綠色帳篷，意外查獲一名已在此藏匿4個月的竊盜通緝犯，依法解送歸案。（淡水警分局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月23日

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（中央社記者王鴻國新北23日電）近來氣溫驟降，但卻有人淒風苦雨中在三芝海邊的防風林內露營，引來警察巡查注意，意外查獲1名已在此藏匿4個月的竊盜通緝犯，依法解送歸案。

淡水分局後厝派出所所長尹宏德今天接受媒體聯訪表示，近日冷氣團發威，氣溫下降且持續下雨，他昨天率員警沿三芝海岸線巡視，擔心有釣客或衝浪客在惡劣天氣下從事海上活動。

當他們巡經沙灘防風林時，卻在林內隱約看到有一頂可疑的綠色帳篷，尹宏德表示，經上前查看發現帳篷外有許多食用過的食物及飲水，帳篷內1名男子向警表示來此露營野炊。

尹宏德表示，透過警政系統查詢發現這名55歲朱姓男子是台東地檢署發布的竊盜通緝犯，立即將他上銬逮捕帶回。

朱男供稱，他為了躲避檢警追緝，從台東到三芝海邊防風林躲藏4個月之久，平常晝伏夜出，吃、喝都是超商即食品或泡麵，飲水則是取用公園的自來水，使用攜帶式瓦斯爐煮食。警方詢後依法將朱男解送台東檢方歸案。（編輯：張銘坤）1110223