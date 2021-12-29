通緝犯慣竊涉偷電纜線 手電筒燈光露餡遭警逮捕

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台北市士林區一處廢棄商業辦公室日前遭人竊取電纜線，警方獲報循線偵辦並加強巡邏，因見有失竊汽車停放其門前且內有手電筒燈光，布署警力包夾成功逮捕遭通緝的郭姓犯嫌到案，並查扣犯案工具一批。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月29日

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市士林區一處廢棄商業辦公室日前遭人竊取電纜線，警方獲報循線偵辦並加強巡邏，因見有失竊汽車停放其門前且內有手電筒燈光，佈署警力包夾成功逮捕遭通緝的郭姓犯嫌到案。

台北市警察局士林分局今天舉行記者會，文林派出所長陳柏剛表示，日前接獲民眾報案稱福林路一處廢棄商業辦公室遭不詳犯嫌入侵並竊取電纜線，立即展開偵查，且編排勤務警力加強該處巡邏及守望。

警方20日晚間10時許執行巡邏時，發現案發處門口停放一輛失竊汽車，驚覺有異便派員進入廢棄商辦內查處，不料竟看見角落有手電筒燈光隱隱發亮，員警欲上前釐清之際，入內行竊的郭姓犯嫌隨即拔腿狂奔。

所幸警方早已事先於巷口兩側佈署警力前後包夾，當場逮捕50歲郭嫌到案，經查他除竊車外，還因涉其他案件竊盜案遭通緝，現場也查扣犯案工具一批。

郭嫌到案供稱，因近來銅價飆漲，所以才鎖定電纜線行竊。全案詢後依竊盜罪移請士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞等鉅額損失，除將加強巡查外，民眾若發現疑似有竊盜情形，請立即撥打110報案，共同遏止不法情事發生。（編輯：李錫璋）1101229