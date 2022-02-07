男竊2顆酪梨處拘役10日 卻遭押19日獲補償27000元

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義縣周姓男子被控竊取2顆酪梨，遭法官簡易判決處拘役10日，但審理時，因合法傳喚未到庭，被拘提到案，法官裁定羈押達19日，周男聲請刑事補償，獲補償2萬7000元。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天接受中央社記者訪問表示，周男涉及竊盜案開庭時，經合法傳喚無正當理由未到庭，且周男有多次前案通緝情形及數次竊盜前科，因此，審理法官認為周男有逃亡及反覆實施之虞，加上，非予羈押顯難進行審判，則裁定羈押。

嘉義地方法院刑事簡易判決處刑書指出，周男於民國109年11月12日晚間駕車前往嘉義縣竹崎鄉一處果園竊取2顆價值約200元的酪梨，被果農發現報警處理，同日即被警方查獲，檢方依竊盜罪嫌起訴。

周男涉及的竊盜案件，因被告自白犯行，法官裁定改以簡易判決處刑，於去年8月26日判處拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

不過，周男經合法傳喚無正當理由未到庭，於去年8月5日被拘提到案，同日遭法官裁定羈押，直到同年8月23日改為限制住居，當庭釋放，羈押期間共19日，因羈押期間超過有罪確定刑期逾期9日，周男依法聲請刑事補償。

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嘉義地方法院刑事補償決定書指出，周男涉及竊盜罪嫌重大，且案發後逃逸，加上合法傳喚無正當理由未到庭，如以具保、責付或限制住居等，均不足以確保刑事訴訟程序順利進行，對周男實施羈押屬適當、必要，且合乎比例原則手段，應認這起羈押處分確實符合刑事訴訟法所定要件，相關公務人員於過程中並無違法。

刑事補償決定書表示，周男以每日3000元請求刑事補償，經審酌周男因案而遭羈押，羈押期間身心所遭受到的痛苦，以及名譽的減損、人身自由拘束，以補償每日3000元金額折算1日支付為適當，核算應准予補償周男請求的受羈押日數為9日，補償金額共2萬7000元。（編輯：陳仁華）1110207