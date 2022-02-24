又見詐騙案 馬公中正郵局及時攔下141萬匯款

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澎湖馬公中正郵局最近及時攔阻一筆巨額匯款，成功保住民眾老本免遭詐騙，澎湖縣警察局長陳宗能（中）24日親赴郵局，表揚機警察覺有異郵局人員。（澎湖縣警局提供）中央社 111年2月24日

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（中央社澎湖縣24日電）詐騙案件時有所聞，澎湖中正郵局最近成功攔阻一筆141萬元的巨額匯款，成功保住民眾老本，澎湖縣警察局長陳宗能今天親自前往郵局表揚陳福國經理。

澎湖縣警局晚間發布新聞指出，澎湖一民眾輕信網友之詞，佯稱加入網路投資平台進行虛擬貨幣交易，初期已透過銀行轉帳數筆，直到要前往馬公中正郵局大額臨櫃匯款141萬元時，所幸郵局經理陳福國察覺有異，及時通報警方成功攔阻，適時讓民眾減少財產損失。

陳宗能今天親自前往中正郵局表揚陳福國的機警，特別致贈獎狀，同時交換防詐技巧，避免更多民眾上當被騙。

澎湖警局表示，警方與縣內各金融機構和超商，建立有通報聯繫機制，合作攔阻詐騙，去年至今共成功攔阻詐騙案有83件，累積金額高達2175萬元，其中馬公中正郵局就有9件，金額達600萬元，是攔阻詐騙最多的金融機構。（編輯：陳仁華）1110224