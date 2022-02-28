嘉縣掩埋場鎂粉大量燃燒 利用怪手開挖控制火勢

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嘉義縣水上鄉一處廢棄物掩埋場28日發生堆積的鎂粉大量燃燒，白色濃煙向上竄，因鎂遇水會加速燃燒，消防人員利用怪手開挖阻隔並控制火勢，幸無人員受傷。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月28日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）嘉義縣水上鄉一處廢棄物掩埋場今天發生堆積的鎂粉大量燃燒，白色濃煙向上竄，因鎂遇水會加速燃燒，消防人員利用怪手開挖阻隔並控制火勢，現場無人員受傷。起火原因待調查。

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嘉義縣消防局上午11時14分獲報，指水上鄉忠和村中庄附近發生火警，消防人車趕抵，發現為合法廢棄物掩埋場堆積的鎂粉燃燒，白色濃煙向上竄，因鎂粉為禁水性物質，現場配合廠方人員怪手開挖阻隔火勢，並挖土加以覆蓋。

嘉義縣消防局水上消防分隊小隊長江武聰告訴中央社記者，鎂具不穩定特性，只要接觸空氣時間過長或碰到水，就會發生起火狀況，若現場鎂的量過多，也有可能會有爆炸情況，因此，處理過程須小心謹慎。（編輯：黃世雅）1110228