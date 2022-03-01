大聯大收購文曄股權傳內線交易 3人獲不起訴

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（中央社記者林長順台北1日電）半導體IC通路龍頭廠大聯大108年間收購文曄科技股權。檢調獲報，大聯大林姓副總經理及陳姓執行長室特助及丈夫等疑內線交易。北檢偵辦後，認為罪證不足，將3人不起訴處分。

大聯大公司在民國108年11月12日下午於公開資訊觀測站公告擬透過公開收購方式，以每股新台幣45.8元取得文曄科技股份有限公司30%股權。大聯大初估斥資約81億元，收購時間為同年11月13日至12月12日。

檢調獲報，大聯大林姓副總經理透過管道獲悉此重大消息後，108年11月間接續買進文曄公司股票合計15仟股，並待文曄公司股價因併購消息公開大漲後，出脫5仟股，實現獲利約3萬餘元。

另外，陳姓執行長室特別助理則於108年10月間，接續買大聯大公司股票共32仟股，後於109年2月間賣出5仟股，實現獲利約4900餘元。

台北地檢署去年3月間指揮調查局台北市調處展開搜索行動，並約談林男、陳女及林姓丈夫等3人說明。

林男供稱，他不知道當時的收購價格，購買文曄股票是覺得該公司有潛力；陳女則指出，她當時有簽保密協議，沒有跟家人提到大聯大要併購文曄，是丈夫使用她名下帳戶購買大聯大股票的。

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陳女丈夫偵訊時表示，他與陳女結婚後都是用陳女帳戶從事股票買賣，陳女沒有在買賣股票。因為對大聯大配息、營運有信心，結婚10年來均持續購買大聯大股票。

檢察官偵辦後，認為林男並非收購案的參與者，也沒有證據認定林男自他處獲得訊息；陳女丈夫購買大聯大股票的時間點均在陳女簽署保密協議前，無事證認定陳女及丈夫之前知悉併購消息，且陳女丈夫自100年起每年購買大聯大股票，屬長期投資，將3人不起訴處分。（編輯：方沛清）1110301