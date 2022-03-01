澎湖男酒駕拒測累犯挨罰46萬 若逾期未處理將拘提

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）澎湖王姓男子因曾酒駕拒測挨罰9萬多元未繳，5年內又遭攔查，依累犯規定再罰36萬多元。行政執行署高雄分署指出，由於男子名下無財產可供執行，若逾期不處理，不排除聲請拘提。

法務部行政執行署高雄分署今天上午發布新聞稿指出，為確保民眾用路安全與杜絕酒駕與毒駕歪風，分署年節過後與交通部公路總局高雄區監理所澎湖監理站建立單一窗口聯繫管道，將外島澎湖地區酒毒駕案件專案移送，專股立即執行。

高雄分署表示，43歲王姓男子在民國105年修法前曾因酒駕拒測挨罰9萬多元未繳，這次又遭攔查，澎湖監理所依5年內累犯拒測裁罰36萬元，並移送高雄分署執行，欠繳金額共達46萬8700元；另名68歲林姓男子也是因5年內酒駕累犯拒測挨罰36萬元。由於2人名下無財產可供執行，分署派員查訪通知繳納或說明清償方式，若逾期無正當理由不到場或不處理，不排除向法院聲請拘提。

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另外，澎湖縣馬公市51歲陳姓騎士也因5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，且還無照駕駛被逮，因此遭裁罰10萬1300元，高雄分署發函查封其馬公市土地後，陳姓騎士才委由親友聲請分期繳納。另名37歲陳姓駕駛則因拒絕接受酒測，遭裁罰12萬1200元，目前由高雄分署從薪資執行按月扣繳。

高雄分署指出，針對酒毒駕專案案件將持續強力執行，尤其是酒毒駕累犯義務人若對分署執行命令置之不理，將依法施以強制作為，並定期由專股承辦人前往澎湖地區查訪、催繳與指界查封等執行程序，絕不因距離遙遠放鬆。（編輯：郭諭儒）1110301