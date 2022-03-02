最年輕議員母貪449萬助理費 獄中操盤遭判10年5月

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）國民黨前高市議員陳粹鑾涉嫌在坐牢期間指示女兒現任高市議員鄭安秝製作不實助理名冊，藉此詐取449萬多元助理費，高雄地院依貪污等罪判她10年5月，可上訴。

不過，陳粹鑾出庭時否認貪污犯行，更辯稱助理是因欠錢才工作抵債或是幫忙跑腿寫輓聯等雜務，助理薪水有的是用來抵債，有的則是回捐服務處，並非由她拿走。

高雄地方法院法官經勘驗相關事證，不採信陳粹鑾辯詞，且認為她自民國99年到107年連續擔任2屆高市議員，卻不思循法定程序聘用公費助理，以提升問政效能，反而聯手王姓服務處主任和兒子鄭姓男子涉貪新台幣449萬多元。

合議庭考量陳粹鑾在審理時多次狡辯，浪費司法資源，不具悔意，法官因此依貪污、偽造文書等罪判她10年5個月徒刑。

至於王姓服務處主任則因曾自白涉貪，進而協助檢調釐清案情，且王女和鄭男均是依照陳粹鑾指示行事，因此將兩人依貪污、詐欺罪各判2年6月、1年4月徒刑，全案可上訴。陳粹鑾女兒鄭安秝部分，高雄地檢署偵結認為均是在不知情狀況按照母親指示行事，因此依罪證不足處分不起訴。

判決指出，陳粹鑾曾因在職期間利用旅行社開立收據向高雄市議會請款3萬元，因此遭判刑3年8月定讞。她在入獄後將政壇位置交棒給女兒鄭安秝，也順利讓愛女在民國107年當選，當時鄭安秝才23歲，也成為全國最年輕議員。

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不過，檢調單位經抽絲剝繭，發現陳粹鑾仍在獄中利用兒子探視機會，指示女兒製作不實助理名冊，事後再向高雄市議會以人頭浮報助理費，統計自99年起的9年多內，共詐取449萬多元。高雄地檢署偵結後，將她和王姓助理以及鄭姓小兒子依貪污、詐欺、偽造文書等罪起訴。

對此，鄭安秝接受中央社記者訪問表示，她對案情不太清楚，但她相信母親清白，也相信司法最後會還他們家清白。她並表示，母親是用心服務、勤跑基層的人，也相信這些付出民眾都看在眼裡。（編輯：陳仁華）1110302