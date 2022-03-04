前檢察官任內幫妹打官司被罰俸 聲請釋憲遭不受理

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（中央社記者林長順台北4日電）前南投地檢署檢察官王全中任內涉違法執行律師職務，懲戒法院判罰任職時月俸3個月確定。王全中認為懲戒法院第二審沒有言詞辯論有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭裁定不受理。

監察院移送指出，王全中任職於南投地檢署期間，曾於民國101年4月，因違法聲請於親人所涉的行政訴訟中擔任代理人引發爭議，又於106年間，在其胞妹與他人因糾紛所致的誣告、傷害及偽造文書等訴訟案件中，以胞妹辯護人自居。監察院依法彈劾，並移請懲戒法院審理。

懲戒法院職務法庭審理後，判決王全中罰款，其數額為任職時最後月俸給總額3個月。王全中上訴後，懲戒法院駁回確定。王全中提起再審之訴也遭駁回。

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王全中認為，法官法規定容許懲戒法院職務法庭第二審，可不經言詞辯論程序逕為確定終局判決，違反憲法正當法律程序原則、比例原則等，聲請釋憲，並聲請停止執行。

憲法法庭認定，根據王全中聲請意旨，很難看出法官法相關規定有何牴觸憲法之處，本件聲請與大審法規定不合，裁定不受理；釋憲部分既不受理，聲請停止執行的暫時處分也應併予駁回。（編輯：郭諭儒）1110304