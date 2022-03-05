男子陳屍汽旅 酒中發現安眠藥偵破迷魂強盜案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市警方去年獲報有男子陳屍汽車旅館，同行江姓女子供稱，林男自行召妓而猝死。警方今天表示，在啤酒內、林男體內發現大量安眠藥，偵破迷魂強盜案。

台中市警察局刑事鑑識中心今天發布新聞稿，去年6月間，林姓男子陳屍在台中市某汽車旅館，下半身裸露，無明顯外傷，床舖上發現一個保險套，無打鬥跡象，死因不明。警方獲報勘察現場，由陳屍狀態發現，死因不單純。

台中市第二警分局調閱汽車旅館監視影像，發現案發時段，有2名年輕女子進出汽車旅館，尋線逮捕22歲陳姓女子及27歲江姓女子，2人表示，透過交友軟體相約林男到汽車旅館飲酒作樂，因林男酒後亂性欲性侵她們，遂離開現場。林男可能在她們離去後，自行召妓因「馬上風」猝死。

鑑識人員由現場跡證發現，林男陳屍狀態異常，下半身雖裸露，像是性行為後猝死，但他的褲子脫至腳踝處，研判是死後刻意被脫下，大體重新被佈置過。現場遺留的保險套內，並未檢出任何精液，是遭人刻意丟棄在現場佈置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鑑識人員採證送驗紙杯內啤酒，檢出含有鎮靜安眠劑藥物；同時，林男經解剖體內血液也檢出相同成份的安眠藥，證明被害人遭下藥過重致死後，被洗劫財物。保險套上檢出DNA型別與江女吻合，研判保險套是由江女拆封後，手上汗液遺留在保險套上放置現場。

警方表示，本案一開始嫌犯誤導案情，故布疑陣為意外死亡，經由抽絲剝繭，一一突破嫌犯心防，陳、江女坦承以同樣手法犯下5件連續迷魂強盜案，全案台中地方法院以強盜罪及強盜致死罪，判決在案。（編輯：郭諭儒）1110305