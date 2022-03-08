開贓車遇攔查從台東狂飆屏東 撞2輛機車後落網

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）今天上午歐陽姓男子駕駛失竊贓車遇警方攔查，車輛加速逃逸，一路沿台9線從台東開到屏東，沿途撞傷2名機車騎士，最後在屏東內埔鄉中正路遭警網圍困被捕。

台東縣警察局大武分局發布新聞稿表示，今天上午約7時大武分局美和派出所員警在台9線南迴公路378公里處 （美和派出所前）執行巡邏勤務，發現失竊贓車，欲攔查時，車輛加速逃逸，員警立即開啟警示燈鳴警報器尾隨在後，並通報線上警網攔截圍捕。

這部由歐陽姓嫌犯駕駛的贓車，沿台9線往屏東加速逃逸，行經大武街與劉女所騎乘機車發生擦撞，致劉女受傷，警方立即查看劉女傷況並通報119救護。

嫌犯肇事後駕車持續逃逸，又在台9線419公里處南下車道，撞擊張姓重機車騎士，導致張姓騎士受傷，嫌犯仍持續加速往屏東方向逃逸。

大武分局表示，經通報屏東縣警察局協助攔截圍捕，上午8時30分枋寮分局佳冬分駐所員警在內埔鄉中正路攔獲嫌犯，依竊盜、殺人未遂及公共危險等罪嫌偵辦中。（編輯：郭諭儒）1110308