義大利富商跨國爭女14日交付 母盼暫緩執行

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中14日電）台灣詹姓空姐與義大利籍富商藍姓男子爭8歲女兒監護權，法院裁定監護權屬藍男。法院執行官今天要執行交付，但女童不願離開學校，經校方協調後，將待女童放學後進行相關程序。

藍男與詹女爭取8歲女兒親權官司，台北地方法院今年1月裁定由藍男單獨行使親權，另裁定詹女須3月14日交付子女。女童日前手寫致總統蔡英文與法官信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

台中地院執行官會同藍男的律師，今天前往女童就讀的學校執行交付，但女童情緒不穩，不願意離開學校，由執行官單獨與女童溝通，近中午時藍男也到達學校，希望能帶走女兒。

校方表示，希望能保護學生的權益，也希望家長不要在學校進行強制執行，避免之後發生類似事件，經溝通雙方後，達成下午5時女童放學回家後，再進行交付程序。

詹女未到學校，她透過友人事先拍攝的影片表示，藍男過去這段時間都不願與她溝通，從小孩出生開始，她都是以孩子能得到父母雙方的愛為基礎考量，但藍男長時間不願意接女兒電話，讓女兒失去對父親的信任。

詹女說，她不是不願意讓女兒到義大利，而是希望藍男可以先來台灣住一陣子，待女兒與父親能夠建立信任與親子關係後，等女兒心理準備好與意願，她一定會讓女兒去義大利。

詹女的陳姓友人今天代為接受媒體聯訪時表示，今天本來約定上午9時30分要交付，但女童情緒不穩堅持要到校，希望讓執行官能清楚感受到孩子的意願，希望能暫緩執行。（編輯：卞金峰）1110314