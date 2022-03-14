毒販住處丟鑰匙讓藥腳進門交易 台中警逮8人法辦

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市王姓男子涉嫌販毒，透過直接從住處樓上丟擲鑰匙方式，讓藥腳自行上樓購買毒品，警方還發現有母親帶著女兒前往買毒，經循線逮捕王男與藥腳等8人，檢方依毒品罪嫌起訴。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，接獲線報，指稱43歲王男（有毒品前科）又涉嫌販毒，經辦案人員跟監蒐證後發現，王男為逃避警方查緝，多利用手機通訊軟體與毒品上下游聯繫，並不定時更換手機及門號，且在通話完後將對話收回，避免對話外流。

另外，王男大多會與藥腳約定至住處進行毒品交易，並透過直接從住處樓上往下丟擲鑰匙的方式，讓藥腳自行上樓購買毒品，或將毒品與乾燥劑混放等方式，躲避檢警查緝。

警方現場蒐證時，甚至發現有母親帶著女兒前往購買毒品。案經警方多個月蒐證後，今年1月間前往王男位於神岡區的住處搜索，當場將王男逮捕，並查扣毒品安非他命、毒品吸食器等證物。

警方並循線將下游的藥腳等7人逮捕，全案依毒品罪嫌將王男等8人送辦，台中地檢署日前以違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。（編輯：戴光育）1110314