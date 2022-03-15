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烏克蘭總統顧問：戰事可能在俄羅斯5月耗盡資源後結束
首頁 / 社會

高雄六龜森林火警 0.8公頃林班地遭焚毀

2022/3/15 13:17（3/15 14:31 更新）
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高雄六龜六津橋葫蘆谷往大津方向林班地14日晚間發生火警，因消防車無法到達，屏東林管處接手派員滅火，直至15日中午才完全撲滅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月15日
高雄六龜六津橋葫蘆谷往大津方向林班地14日晚間發生火警，因消防車無法到達，屏東林管處接手派員滅火，直至15日中午才完全撲滅。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月15日
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄六龜六津橋葫蘆谷往大津方向林班地昨天晚間發生火警，因消防車無法到達，屏東林管處接手派員滅火，直至今天中午12時多才完全撲滅，延燒面積約0.8公頃，起火原因待查。

高雄市政府消防局今天中午發布新聞稿說明，高雄六龜區六津橋葫蘆谷往大津方向林班地昨天晚間7時多發生火警，消防局獲報後雖派員前往搶救，但因現場為海拔約500到600公尺高林班地，消防車難以到達，因此後續交由農業委員會林務局人員處理。

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消防局指出，經消防人員和林務局人員徒步使用鏈鋸及火拍，今天中午12時多終於將火勢完全撲滅，現場無人受傷。也呼籲市民勿隨意亂丟菸蒂或燃放爆竹煙火，以免發生火災。

屏東林區管理處則說明，經查起火點是在屏東林管處轄管旗山事業區第96林班地，為闊葉樹及竹林混合林。林管處11名救火人員昨晚前往滅火，今天清晨4時10分目視台27線無明顯火光，延燒面積約0.8公頃。起火原因仍待調查。（編輯：郭諭儒）1110315

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