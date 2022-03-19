天母車禍1死2傷 駕駛交保否認是德東飆車王

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（中央社記者蕭博文台北19日電）台北市士東路附近昨天發生一起嚴重車禍，簡姓男子衝撞3名路人釀1死2傷，今天以20萬元交保。簡男說，真的很抱歉，但他不是「德東飆車王」，平常都有禮讓行人。

簡姓男子下午步出士林地檢署時表示：「對不起，真的很抱歉。」聲稱平常開車都有禮讓行人，附近居民都可以作證；針對外傳他是時常在天母地區飆車的「德東飆車王」，簡男則予以否認。

簡男說，如果是飆車早就被警察抓了，這次是因為要超左前方的車，前方車輛突然煞車，他急切往左行駛，不到2秒就看到行人，再左切就撞上安全島；他說，他很心痛、心疼，不希望被害人受這種苦，已請保險公司幫忙處理賠償問題。

士林地檢署則發布新聞稿表示，外勤檢察官獲悉本案後即主動聯繫指揮警方縝密蒐證及採驗，以釐清駕駛有無飲用酒類或施用毒品，現正深入追查中。

士檢表示，檢察官訊問被告後，認為被告涉犯刑法過失致死等罪嫌疑重大，但未符刑事訴訟法有關羈押的要件，因此諭知具保新台幣20萬元。

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此外，為確保被告日後到案並防止再犯，檢察官命令被告交付肇事車輛、行車執照及駕駛執照扣案，以利後續採證及防止繼續有不當駕駛行為，造成其他用路人及車輛危害，並禁止移轉名下所有不動產，以保全偵審期間到案及防止脫產。

全案起於18日晚間6時許，台北市士林區士東路、芝玉路2段附近路口發生嚴重交通事故，39歲簡姓男子駕駛轎車疑不明原因，衝撞在行人穿越道的3名女子，造成66歲謝姓女子傷重，送醫搶救後不治，另2名17歲女學生腿部骨折。（編輯：張銘坤）1110319