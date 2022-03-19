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首頁 / 社會

北市天母車禍釀1死2傷案 駕駛依過失致死罪送辦

2022/3/19 14:27
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（中央社記者劉建邦、蕭博文台北19日電）台北市士東路附近昨天發生一起嚴重車禍，簡姓男子開車疑未注意前方狀況，衝撞3名路人釀1死2傷，警詢後今天依過失致死罪嫌將簡男送辦，簡男被移送時稱對不起家屬。

台北市士林區士東路、芝玉路2段附近路口昨天晚間6時許發生一起嚴重交通事故，39歲簡姓男子駕駛轎車疑不明原因，衝撞在行人穿越道的3名女子，造成66歲謝姓女子傷重，送醫搶救後不治，另2名17歲女學生腿部骨折。

警方針對簡姓男子酒測，酒測值為零。

警方到場後，把簡姓男子帶回偵訊，今天上午警詢後依過失致死罪嫌把簡男移送士林地檢署偵辦。簡男初步供稱，依正常速度行駛，為閃避前方車輛，在變換車道時，不慎釀成車禍意外。

警方表示，簡姓男子沒有超速、酒駕等前科紀錄，為釐清簡男是否有超速等狀況，正調閱附近路口監視器畫面擴大偵辦。

簡姓男子被警方移送時在媒體前供稱，對不起家屬，真的很抱歉，並希望駕駛到路口都能減速慢行，且希望可到醫院探視受傷女學生。

被害人的家屬透過臉書（Facebook）社團貼文，其中謝姓婦人的家屬表示，母親已退休，可能是運動後準備返家時遇到車禍事故，駕駛可能車速甚快；女學生的家屬說，2名傷者腿都斷裂，應該嚴懲車速很快的駕駛。（編輯：戴光育）1110319

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