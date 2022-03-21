中市警實施移動式測速照相 交通事故減少逾2成6

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台中市警察局加強「移動式測速照相」勤務，針對易飆車、超速等路口（段），採不定時、不定點的方式進行取締，防制超速所造成的交通事故。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局今天公布執行「移動式測速照相」勤務成效，從今年1月1日起至3月20日止，共舉發8萬4006件，其中超速事故有57件，較去年同期減少21件，降幅26.9%。

市警局在新聞稿中指出，警方執法不因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而鬆懈，仍然加強「移動式測速照相」勤務，針對易飆車、超速等路口（段），採不定時、不定點方式進行取締，除防制超速所造成交通事故外，同時提醒民眾不要存有僥倖心態，以為疫情期間警方會降低執法強度。

根據市警局公布最新數據顯示，今年1月1日至3月20日止，移動式測速照相舉發8萬4006件，其中涉及超速的交通事故有57件，與去年同期相比減少21件，減幅26.9%。

警方表示，110年移動式測速照相舉發32萬6182件，與109年同期相比增加19萬6490件，增幅達151.5%。

至於比較110年及109年台中市交通事故涉及超速的肇事件數，警方指出，110年為255件，與前一年同期相比減少70件，減幅為21.5%。

此外，依據全國道安資訊查詢網統計，台中市110年交通事故30日內死亡人數為283人，與前一年同期相比減少42人，減幅12.9%。警方表示，這個降幅為6都第1，顯示執行移動式測速照相防制交通事故有成效。（編輯：方沛清）1110321