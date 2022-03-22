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涉詐領助理費 北市議員林穎孟移送北檢

2022/3/22 22:18（3/22 22:43 更新）
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無黨籍台北市議員林穎孟（中）被控詐領助理費，台北地檢署22日指揮調查局兵分6路搜索，並約談林穎孟等3人，晚間被移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 110年3月22日
無黨籍台北市議員林穎孟（中）被控詐領助理費，台北地檢署22日指揮調查局兵分6路搜索，並約談林穎孟等3人，晚間被移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 110年3月22日
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（中央社記者林長順台北22日電）無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢今天指揮調查局兵分6路搜索，並約談林穎孟等3人，晚間被移送北檢複訊。媒體詢問是否詐領助理費，林穎孟回答「我沒有」。

林穎孟下午發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還她清白。

檢調獲報，林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

台北地檢署今天指揮調查局新北市調查處執行搜索6處，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。

林穎孟多名前助理日前向媒體投訴，指林穎孟「安排男友當人頭助理以詐領補助款」等；林穎孟後續解僱5名助理，並提起涉妨害名譽等告訴。

林穎孟當時受訪指出，她請葉姓男友當助理，並無不法，葉男雖沒進辦公室，但有協助她處理外面的事，她與葉分手後，因需要影片剪接人才，才會請葉男公司的郭姓員工接任助理，他們都有做事，絕非詐領。

台北地檢署調查後認為，前助理所指控的內容並非毫無所本的捏造、杜撰或憑空謾罵，將他們不起訴處分。（編輯：謝雅竹）1110322

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