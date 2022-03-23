涉詐領助理費 北市議員林穎孟100萬元交保

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（中央社記者林長順台北23日電）無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，台北地檢署22日指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，並約談林穎孟等3人。檢察官複訊後，今天凌晨諭令林穎孟新台幣100萬元交保。

檢調獲報，林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

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台北地檢署昨天指揮調查局新北市調查處執行搜索6處，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保。

林穎孟昨天發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還她清白。（編輯：陳政一）1110323