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首頁 / 社會

涉詐領助理費判刑定讞 童仲彥入監服刑

2022/3/25 17:00
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）前北市議員童仲彥被控任內詐領助理費新台幣5萬餘元，最高法院判童仲彥有期徒刑3年10月定讞。童仲彥今天前往宜蘭地方檢察署報到後，被送往法務部矯正署宜蘭監獄服刑。

台北地檢署日前通知童仲彥，今天上午10時必須到北檢或他聲請的宜蘭地檢署報到，發監服刑，但童仲彥直到下午3時許才現身宜蘭地檢報到。

童仲彥報到時已理光頭，腳上穿著藍白拖鞋，手中拿著一袋衣物及簡便盥洗用品。

童仲彥向媒體解釋，因為上午出門忘記帶身分證與健保卡，半途折返，所以才延誤報到。至於4月22日是否如期舉辦婚宴？他說，屆時看檢方規定。

檢方表示，童仲彥之後由檢察官開庭確認人別後，隨後搭囚車前往位在宜蘭縣三星鄉的法務部矯正署宜蘭監獄服刑。

檢方起訴指出，童仲彥被控於民國100年10月間假借以每個月3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上並未聘用蔡男，詐取公費助理補助費12萬3842元。檢察官依貪污治罪條例起訴童仲彥。

台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年；偽造文書罪有期徒刑5月，得易科罰金。

台灣高等法院認定，蔡男確實沒有做助理工作，但童仲彥有自費聘請陳姓女助理4個月，月薪1萬8000元，共計7萬2000元，經扣除7萬2000元，童仲彥實際詐領金額為5萬1842元，改判3年10月徒刑、褫奪公權2年。

最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回童仲彥上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110325

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