童仲彥詐領助理費5萬餘元 判刑3年10月定讞

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童仲彥被控於民國100年10月間假借以每個月新台幣3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上，童仲彥並未聘用蔡姓男子，並詐取公費助理補助費12萬3842元。台北地檢署依貪污治罪條例將童仲彥起訴。

一審的台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年；偽造文書罪有期徒刑5月，得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院受理，審理期間童仲彥說，「我絕對沒有貪污一毛錢」，確實有聘請蔡姓男子當助理，蔡男因認同他的政治理念，願意捐出薪水供議員服務處使用，錢真的用於議員公務上。童仲彥後來就偽造文書罪遭判5月部分，撤回上訴而確定。

二審認定，蔡姓男子確實沒有做助理工作，但童仲彥有自費聘請陳姓女助理4個月，月薪1萬8000元，共計7萬2000元，經扣除7萬2000元，童仲彥實際詐領金額為5萬1842元。

二審審酌，貪污治罪條例就不法利益為5萬元以下可減刑，童仲彥不法利益僅5萬多一點，議員期間有從事選民服務，依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判處3年10月、褫奪公權2年。

童仲彥不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，今天駁回童仲彥上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110216