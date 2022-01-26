高市議長曾麗燕涉詐領逾1330萬助理費 貪污罪起訴

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國民黨高雄市議長曾麗燕（圖）涉詐領助理費案，雄檢26日偵結，認定她自99年起詐領逾1330萬，依貪污等罪起訴她及胞妹等13人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄26日電）國民黨高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費案，雄檢今天偵結，認定她自99年起以低薪高報、虛報人頭詐領逾1330萬元，依貪污等罪起訴她及胞妹等13人。曾麗燕表示，盡心為民服務，靜待司法判決。

高雄地檢署起訴書指出， 曾麗燕 曾麗燕小檔案 民國 42年2月20日生

學歷：正修工專二技國貿科、高雄應用科技大學觀光系、高雄應用科技大學觀光暨餐旅管理研究所碩士

經歷：高雄市議員、高雄市商業會顧問、高雄市台南同鄉會顧問、吳麥文教基金會終身義工 看更多 關閉 自民國99年12月25日起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於109年經補選為高雄市議長，但她卻涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資，兩人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額高達新台幣1330多萬元。

檢方偵查時，曾麗燕雖坦承有指示不實申報助理費，但辯稱不知道議員助理費法規有修正，助理沒提醒，議會也沒告知，所以才按先前慣例申報每個助理4萬元薪資，她否認有利用職務機會詐取財物貪污。

雄檢指出，公費助理補助費（含春節慰問金）是公費助理在職務上所取得報酬，受領人也應為公費助理，必須專款專用，且這筆錢並非屬於議員薪資或實質補貼，因此議員不得據為己有或挪為他用。

雄檢表示，曾麗燕以虛報人頭及低薪高報方式，將詐領公費助理補助費用於服務處支出，據此不採信相關抗辯。

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高雄地檢署偵結後，今天上午將曾麗燕和胞妹曾麗鴻、涉案助理等13人依貪污治罪條例、偽造文書等罪提起公訴。不過考量部分涉案助理已坦承犯行，且無前科、態度良好，檢方建請在符合緩刑宣告刑度下，予以宣告緩刑自新。

曾麗燕上午接受中央社記者電訪表示，她盡心盡力為民服務，也從沒有故意要將公費納為己用，靜待司法判決。國民黨高雄市黨部則表示，尊重司法調查，一切依照黨內規定辦理。（編輯：卞金峰）1110126