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新北議員周雅玲遭起訴 涉詐領1359萬助理費

2021/12/24 16:32（12/24 20:12 更新）
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民進黨新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費新台幣1359萬餘元，用於繳房貸及社區管理費等。（圖取自facebook.com/cylfans）
民進黨新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費新台幣1359萬餘元，用於繳房貸及社區管理費等。（圖取自facebook.com/cylfans）
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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）民主進步黨籍新北市議員周雅玲涉以人頭詐領助理費新台幣1359萬餘元，用於繳房貸及社區管理費等。檢方依貪污治罪條例等罪嫌起訴周雅玲和周雅玲大妹，其他認罪人頭獲緩起訴。

周雅玲曾任第15、16屆台北縣議員，及第1到3屆新北市議員。

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根據台灣新北地方檢察署起訴書，周雅玲民國91年3月1日起任多屆議員，明知公費助理補助費由議會編預算支付，非議員薪資一部分，也不是對議員的實質補貼，但從98年起到110年間，利用未實質擔任助理的多名親友當人頭，向新北市議會申報擔任公費助理，按月向議會詐領每人每月薪資2萬元到4萬元，詐得補助費達1359萬6460元，且挪為私用。

檢方今天偵結，依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴周雅玲和周雅玲大妹，認罪的周雅玲小妹及其他親友獲緩起訴處分，緩起訴期間1年，須支付3萬元到7萬元不等給公庫。（編輯：李明宗）1101224

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