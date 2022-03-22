辦公室遭檢調搜索 林穎孟：無關助理費或不法情事

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針對辦公室遭搜索，台北市議員林穎孟22日發布聲明，無任何有關助理費問題或其他不法情事。（圖取自facebook.com/yingmenglin）

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（中央社記者劉建邦台北22日電）無黨籍台北市議員林穎孟辦公室今天遭檢調搜索，林穎孟事後發布新聞資料表示，遵循檢調程序，並配合調查，且聲明並無任何有關助理費問題或其他不法情事。

林穎孟辦公室今天上午遭檢調搜索， 林穎孟 林穎孟小檔案 生日：1983年10月20日 黨籍：無黨籍 學歷：台大社會碩士、清大人文社會學士 現職：台北市議員 經歷：時代力量發言人、林昶佐國會法案組長、遊戲公司APP開發團隊 看更多 關閉 下午透過媒體群組發新聞資料指出，遵循檢調程序，並完全配合調查，雖然檢調調查過程不公開，但本人仍聲明並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。

林穎孟說，自上任以來，監督市政及問政不遺餘力，相信社會有目共睹，從政初衷是為改善陳舊不良體制，扛起新一代責任，才從工程師投身政治，作為公眾人物及台北市議員，從未把權力視為牟利工具。

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林穎孟指出，先前挪用勞健保費、詐領助理費等指控，勞動部已經做出「難認與真實情形相符」裁決，無奈扭曲報導已取代真實。

林穎孟表示，適逢台北市議會會期，今年底將有議員選舉，若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還本人清白，請外界明辨是非，至於有關先前與助理勞資糾紛案，過去她曾多次說明，已不需贅述。（編輯：李亨山）1110322