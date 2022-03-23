吳志揚前秘書鄒德道涉收賄 更二審獲緩刑

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（中央社記者劉世怡台北23日電）前桃園縣長吳志揚隨行機要秘書鄒德道涉藉產業園區開發案，收受業者轎車與100萬元。高院更二審今天審酌他認罪並繳交犯罪所得，判刑2年，緩刑5年須繳公庫100萬元。可上訴。

桃園地檢署起訴指出，鄒德道在擔任第16屆桃園縣長吳志揚隨行機要秘書期間，協助業者申請產業園區開發案，於民國102年間收受業者贈送的BMW自小客車1輛及新台幣100萬元賄款，事後變賣車輛得款105萬元。

一審的桃園地方法院依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處鄒德道有期徒刑7年6月。二審認為他坦白認罪，並繳交全部犯罪所得205萬元，改判2年，緩刑5年並支付公庫100萬元。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審判他2年徒刑，緩刑5年須繳公庫100萬元；經上訴，最高法院撤銷發回。

高院更二審今天審酌他認罪，繳交犯罪所得，犯罪情節並非重大惡極，符合刑法第59條「情堪憫恕」減刑要件，判他2年徒刑，緩刑5年須繳公庫100萬元。

更二審指出，他收受車輛價值138萬元，原審僅諭知沒收變賣車輛所得款項105萬元不當，改諭知沒收238萬元，包含100萬元賄款及車輛價值138萬元。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110323