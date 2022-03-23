男子失業又失戀 父苦勸起口角被咬斷耳垂

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆吳姓男子因失業在家，加上失戀心情不佳，父親多次勸告致發生口角，2月16日又因細故發生衝突，吳男咬下父親左耳垂，導致有2至3公分缺損無法縫合，檢方偵結起訴吳男。

檢警調查，基隆市20多歲吳姓男子原本在台北從事餐飲工作，去年5月間因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而失業，再加上失戀後整天窩在家，父親眼見兒子一直悶在家不願外出找工作，多次苦勸希望兒子能振作，雙方因此發生口角。

2月16日上午8時許，吳男在基隆市安樂區住處內，又因細故與父親發生口角，吳男以嘴巴咬下父親左耳垂，警方獲報到場立即以現行犯逮捕吳男，並通知消防局派員將吳父送往基隆長庚醫院治療，但吳父左耳垂有2至3公分缺損無法縫回。

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警方詢後將吳男移送基隆地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認定吳男有反覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押獲准，檢察官日前偵查終結，依刑法第280條傷害直系血親尊親屬罪起訴吳男，並請法院依法加重刑責至1/2。

全案21日移審基隆地院，經法官詢問後，認定吳男涉犯傷害直系血親尊親屬罪，犯罪嫌疑重大，且近期仍有對家人暴怒作勢攻擊，有被害人指述、緊急保護令、公務電話紀錄等在卷可佐，足認有反覆實施同一犯罪之虞，裁定續押。（編輯：李錫璋）1110323