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國民黨3/300

總裁批簽等80份檔案移歸案 國民黨興訟敗訴

2022/3/24 16:53（3/24 17:26 更新）
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（中央社記者劉世怡台北24日電）促轉會109年做出行政處分，國民黨須將總裁批簽等80份政治檔案移歸檔案管理局。國民黨不服興訟。法院今天認原處分並無違誤，判國民黨敗訴，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，促進轉型正義委員會民國109年9月4日做出行政處分，國民黨須將檔案清冊序號1至62的政治檔案原件，移歸國家發展委員會檔案管理局，序號63至80的政治檔案，自原處分作成之日起移歸檔案局。

國民黨不服，循序提起行政訴訟。法院今天判國民黨敗訴，可上訴。

判決指出，部分檔案屬於總裁批簽類檔案，促轉會考量檔案完整性（即保留歷史文獻脈絡）去進行審定；由於蔣中正身兼國民黨總裁及中華民國總統，國民黨及其所領導的政府機關（構）對於動員戡亂體制、戒嚴體制的構成與運作具有不可分割的關係，基於完整還原動員戡亂體制、戒嚴體制的運作主導、威權統治時期樣貌與相關史實，蔣中正以國民黨總裁身分對於中央改造委員會、中央委員會簽呈文件的核示，是當時政策確定的重要史料，是理解動員戡亂體制、戒嚴體制運作的重要檔案。

判決指出，促轉會以原處分，命令國民黨將政治檔案移歸檔案局，認事用法並無違誤，且其中序號63至80的政治檔案，已由國民黨先行移交檔案局持有中。（編輯：張銘坤）1110324

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