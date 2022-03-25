當2幼子面持刀砍殺妻子 夫遭判刑14年定讞

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（中央社記者蕭博文台北25日電）李姓男子懷疑妻子外遇，當著2幼子面前，砍殺妻子70刀致死。二審考量李男行為時因精神疾病導致辨識力、控制力顯著降低，判刑14年，案經最高法院駁回檢察官上訴定讞。

歷審判決書指出，家住台中市沙鹿區的李姓工程師和呂姓妻子育有2子，呂女認為丈夫忽略經營家庭而要求離婚，李男則懷疑妻子外遇；李男見雙方歧異無法化解，萌生殺妻之意。

民國109年4月29日凌晨，李男上班期間請假返家，上樓找妻子談判，兩人大吵一架後，李男持刀追殺妻子，先後以水果刀、菜刀砍殺達70刀，2幼子目睹行凶過程。

鄰居聽聞呂女呼救聲後急忙報案，警方抵達現場時，李男仍持續砍殺妻子，並關緊門窗；員警見狀破窗而入，李男即拿刀切腹自殘，送醫後無礙，呂女則送醫不治。

一審台中地方法院認為，李男不顧夫妻情誼，又當著2幼子面前殺妻，但夫妻手機對話顯示李男負擔家庭經濟多數支出，並非遊手好閒之人，這是一起社會、家庭的悲劇，有教化可能，依殺人罪判處李男15年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。李男仍否認殺人，辯稱對案發過程已無印象，只記得當時沒有傷害妻子的想法。

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二審參酌彰化基督教醫院與草屯療養院鑑定意見，認為李男案發前已有憂鬱症、疑似妄想症等疾病，導致犯案時情緒控制能力偏離常態，造成辨識能力、控制能力顯著降低，符合刑法第19條第2項的減輕其刑規定，因此撤銷一審判決改判。

二審審酌李男手段殘暴，狠心剝奪妻子生命，2幼子自此失恃，再無母親可依賴，且李男否認殺人、未能與妻子家屬達成和解，但並非顯無教化遷善可能性之人，判處有期徒刑14年。案經最高法院日前駁回檢察官的上訴，全案定讞。（編輯：張芷瑄）1110325