墜樓學生疑生前遭同學言語辱罵 校方：有待釐清

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中某國中日前發生學生墜樓不治，署名死者家屬的網友今天在臉書社群發文，學生遭潑水又被言語辱罵才發生衝突，但事後還因打傷同學，可能遭依校規處理，才發生憾事。校方表示「有待釐清」。

台中市某國中日前發生國一男同學墜樓不治意外，有人在臉書專頁爆料公社發文表示，「案發人為自己的姪子，23日當天，姪子在午休時間被A同學潑水，另名B同學拉他起來，姪子以外套揮向B同學，B同學出口罵死者，雙方起衝突」。

文中提到，B同學回家後，家長發現孩子臉上有瘀青，隨後打電話給校方，老師跟死者表示，此事會依照校規處理，並通知家長到校。後來，死者詢問其他同學被記大過怎麼辦，同學安慰並要他不要亂想，未料，24日憾事就發生。

校方人員接受中央社記者電訪表示，發文內容與校方調查結果，大致相同，但是否有罵很難聽的話，有待了解釐清。校方人員指出，當天，死者趴在桌上午休，A同學拿噴水筆噴他開玩笑，B同學則是去拉他，才會發生衝突。

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台中市教育局表示，事發後，校方立即啟動校安通報，並通知家長到院關懷，專輔老師入班安撫學生，安排少數目睹事件同學諮商輔導，教育局督學也到校了解，後續督促校方調查釐清真相，並強化校內安全措施。（編輯：）1110326

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