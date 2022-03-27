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屏東男網上買假鈔真消費被識破 偽造貨幣罪移送

2022/3/27 12:27（3/27 13:21 更新）
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1名19歲的陳姓男子持網路上買的假鈔26日晚間連續在屏東市千禧公園的3家市集攤商消費，被發現報警逮捕，依偽造貨幣罪移送。（屏東警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月27日
1名19歲的陳姓男子持網路上買的假鈔26日晚間連續在屏東市千禧公園的3家市集攤商消費，被發現報警逮捕，依偽造貨幣罪移送。（屏東警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月27日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）明華園昨晚在屏東市千禧公園演出六堆大戲「步月．火燒」，一名19歲的陳姓男子持網路上買的假鈔連續在3家現場市集的攤商消費，被發現報警逮捕，依偽造貨幣罪移送。

明華園昨晚受屏東縣政府之邀，在千禧公園演出六堆大戲「步月．火燒」，現場並安排有市集，屏東警分局今天發布新聞稿表示，警方昨晚近10時接獲報案，有男子持假鈔至攤商消費，員警到場並將使用假鈔的19歲陳嫌逮捕，起出千元假鈔及百元假鈔超過100張。

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警方表示，陳男在網路上買玩具假鈔，拿到市集攤商消費，共有3家攤商受害，前面2家攤商沒有發現，第3家攤商發現後報警，3家攤商分別損失數百元不等，全案依偽造貨幣罪將犯嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，違法使用假鈔，可處3年以上、10年以下有期徒刑，切莫因一時貪念而觸法；而店家在收受紙鈔時，記得摸一摸、看一看、轉一轉，注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。（編輯：陳仁華）1110327

陳姓男子持網路上買的假鈔26日晚間在屏東市千禧公園市集攤商消費，被警依偽造貨幣罪移送。警方籲店家在收受紙鈔時，記得摸一摸、看一看、轉一轉，注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。圖下為假鈔。（屏東警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月27日
陳姓男子持網路上買的假鈔26日晚間在屏東市千禧公園市集攤商消費，被警依偽造貨幣罪移送。警方籲店家在收受紙鈔時，記得摸一摸、看一看、轉一轉，注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。圖下為假鈔。（屏東警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月27日
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