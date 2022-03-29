國1銅鑼路段聯結車事故釀追撞 北上車道一度受阻
2022/3/29 09:01（3/29 09:31 更新）
國道1號北上銅鑼路段凌晨發生聯結車失控打橫，以及大貨車、自小客緊接追撞事故，造成一人受傷送醫，警方為排除事故現場，一度封閉北上全線車道，上午7時前已恢復通車。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月29日
（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國道1號北上銅鑼路段凌晨發生聯結車失控打橫，以及大貨車、自小客緊接追撞事故，造成1人受傷送醫，警方為排除事故現場，一度封閉北上全線車道，上午7時前已恢復通車。
國道公路警察局第2大隊副大隊長范楊健告訴中央社記者，這起事故發生在凌晨3時37分，現場為1部聯結車與物流貨車及自小客車追撞，為處理事故現場並拖離車輛，暫時封閉北上全線車道，5時40分開放單線通車，6時40分恢復全線通車。
警方初步調查事故經過，聯結車不明原因擦撞內側護欄後失控打橫，車身幾乎占據所有車道，後方行駛在外側的物流貨車急往內側閃避，導致追撞內側車道的自小客車並擦撞聯結車尾，過程中，聯結車駕駛頭部撕裂傷，送醫治療。
貨車駕駛指出，他見前方聯結車發生事故打橫在車道上，雖急忙煞車想往內側閃避，但路面溼滑，車輛仍持續往前滑行，導致推撞小客車。
警方表示，3部車輛駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1110329
一部聯結車29日凌晨行經國道1號北上銅鑼路段，不明原因擦撞內側護欄後失控打橫，車身幾乎占據所有車道，後方行駛在外側的物流貨車急往內側閃避，導致追撞內側車道的自小客車並擦撞聯結車尾，導致此路段交通一度受阻。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月29日
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