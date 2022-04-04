北海岸死亡車禍 行動咖啡車老闆過馬路遭撞身亡

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25歲陳姓男子3日晚間開車（圖）行經新北市金山區台2線39公里處時，發現經營行動咖啡車的63歲趙姓男子正穿越馬路，陳男閃避不及高速撞上，趙男當場失去生命徵象，經送醫急救後，3日晚間8時許宣告不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月4日

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（中央社記者王朝鈺新北4日電）25歲陳姓男子昨天晚間開車行經新北市金山區台2線39公里處時，發現經營行動咖啡車的63歲趙姓男子正穿越馬路，陳男閃避不及高速撞上，趙男當場失去生命徵象，送醫急救後仍回天乏術。

這起車禍發生在昨天晚間約6時50分，陳男開車從金山往石門返家途中，行經金山區台2線39公里處時，撞上步行穿越馬路的趙男，趙男被撞飛倒臥血泊，經送醫急救後，於昨天晚間8時20分宣告不治。

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警方調查，趙男是在附近開設行動咖啡車的老闆，穿越馬路時遭車輛高速撞擊，肇事車輛不僅左前車頭受損且引擎蓋凹陷，擋風玻璃也已龜裂。警方隨後對陳男實施酒測，沒有酒精反應，警方已依規定測繪，並將調閱相關監視器影像畫面，以釐清案發過程。

新北市警察局金山分局交通分隊長吳曜臣呼籲，用路人駕駛汽機車應保持安全速度，注意前方道路狀況，行人穿越馬路時也應注意來往車輛，選擇斑馬線並依號誌燈指示通行，才可保障安全，避免意外發生。（編輯：施施）1110404