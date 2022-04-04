確診婦逃離負壓隔離病房 法院判拘役50天

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）周姓婦人因感染COVID-19在醫院接受治療，住進負壓隔離病房後想離開被發現，不死心又趁機離開隔離病房跑進逃生梯，被5名護理人員抬回病房，婦人也因違法遭判處拘役50天。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事簡易判決書，去年6月61歲周婦因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在彰化秀傳醫院負壓隔離病房接受治療；周婦住院7天後離開負壓隔離病房在走廊被醫護人員發現，將周婦帶回隔離病房。

周婦不死心又趁機跑出隔離病房，在病房走廊、庫房間走動，開啟逃生梯門沿逃生樓梯往下走，醫院工作人員發現周婦人不在隔離病房，在逃生梯樓梯間攔下婦人，5名護理師及醫院工作人員合力，將周婦「抬」回隔離病房。

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彰化地院審理此案時，周婦承認離開隔離病房，辯稱離開病房是因為當時口渴、很難受，要拿水喝。

不過地院法官根據醫院監視器畫面及證人供詞，認定周婦涉犯嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例第13條不遵行衛生主管機關指示有傳染他人之虞罪，判處周婦拘役50天，緩刑2年，同時在判決確定後6個月內，需向公庫支付新台幣2萬元，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1110404