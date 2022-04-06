女領隊阿波蘭山失足墜谷 天候不佳空勤無功而返

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吳姓女山友攀登馬博橫斷，行經阿波蘭山時失足墜落70公尺深山谷，手腳骨折無法行走求援，救難人員先由空勤送上山區，但天候不佳無功而返，地面部隊則摸黑入山。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）3名山友相約攀登馬博橫斷，行經阿波蘭山時31歲吳姓女領隊失足墜落70公尺深山谷，手腳骨折無法行走求援，救難人員由空勤送上山區，但天候不佳無法下放搜救人員折返，地面部隊則摸黑入山。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰表示，今天上午11許接獲台中消防局轉報，一行3人（1男2女）的登山隊伍2日由卓溪鄉中平林道進入，預計8日由玉里鎮與卓溪鄉交界阿桑來戛下山，行經阿波蘭山時，其中吳姓女登山客不慎失足跌落70公尺深山谷，手腳嚴重骨折，無法行走。

隨即召集6名救難人員前往救援，由於從入山口到事故點步行須耗時4天，緩不濟急，於是申請空勤直升機協助，但因天候不佳，直升機找尋幾處落點都無法下放搜救人員，只好返回。

呂冠辰指出，爭取救援時間，兵分兩路，先由腳程快的3名救難人員趁夜入山，明早再召集人力搭乘空勤直升機入山救援。（編輯：陳仁華）1110406