檢察官吳志成遭評未達良好 告宜檢敗訴

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（中央社記者劉世怡台北11日電）宜蘭地檢署檢察官吳志成因2020年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求法官撤銷宜蘭地檢署的職務評定。法院日前認定原處分無誤，判吳志成敗訴。可上訴。

此外，吳志成之前就2019年年終職務評定結果為未達良好、考績丙等，也有提告，法院3月間判決吳敗訴。檢察官年終職務評定結果，分為「未達良好」及「良好」；「未達良好」形同公務人員考績丙等。

全案緣於，因經常遭檢察長和主任檢察官退件，在全台1300多名檢察官中被稱為「退案王」的吳志成，不服去年4月間宜蘭地檢署職務評定通知書核定他2020年的年終職務評定結果為「未達良好」，經提起復審後，仍遭公務人員保訓委員會駁回，進而提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

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法院指出，宜蘭地檢署審酌吳志成在2020年辦案的正確性90.0%及定罪率90.3%，不僅均低於其所屬檢察官的平均值，且他起訴被判無罪確定案件也比其他檢察官高，年終職務評定核定為「未達良好」，是機關首長對所屬檢察官的綜合評價與判斷。

法院認為，宜蘭地檢署的職務評定結果，無違反一般公認的價值判斷標準及逾越權限或濫用權力的情形，法院應予適度尊重，吳志成請求撤銷原處分並無理由，判決駁回，吳志成敗訴，可上訴。（編輯：張銘坤）1110411