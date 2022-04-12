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桃園機場二航廈擴建弊案 工程處長涉貪判10年

2022/4/12 17:56
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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園國際機場第二航廈擴建弊案，時任工程處長林文楨與工程師吳俊宗向業者索賄，桃園地院今天依法判林文楨不得易科罰金部分執行10年有期徒刑，吳姓工程師5年2月，可上訴。

桃園地方法院審理，桃園機場第二航廈擴建工程在2016年間進行第一次變更設計案，當時的桃機公司工程處長、57歲的林文楨認為有利可圖，便與工程師吳俊宗向負責的新亞建設公司索討回扣，更約好以工程費新台幣2億600萬元的3%，取整數600萬元，前後已得手290萬，吳俊宗保留110萬元，並轉交180萬元予林文楨。

另一件桃機公司道面維護案，梁姓業者為協助公司得標，請林文楨暗中提供道面維護案之歷年標比文書照片、預算總表、詳細價目表給業者並因此得標。另外也請林文楨將部分工程辦理限制性招標圖利業者，梁姓業者原本打算提供130萬現金，但未及交付就被查獲。

法官認為，林文楨犯後坦承犯行，態度良好，已有悔意；被告吳俊宗雖就客觀收取及轉交回扣等案情供承不諱，但在審理中仍有諸多推諉之詞，難認有十足悔意，考量2人均已完整繳回犯罪所得，所生損害有所彌補，也無刑事案件前科等，因此予以減刑。

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法院審酌林文楨在桃機任職多年，且工程處處長為重要職務，吳俊宗也任職桃機公司多年，擔任工程師，並為二航擴建案主辦工程師，卻對經辦公共工程收取回扣，除有損官箴也破壞人民對公務機關執行職務公正性之信賴。

最終林文楨依貪污、交付國防以外之應祕密之文書罪、合併執行有期徒刑10年、褫奪公權5年，另外，得易科罰金刑期部分1年2月。工程師吳俊宗貪污罪5年2月、褫奪公權5年，可上訴。（編輯：方沛清）1110412

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