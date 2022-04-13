屏東籍膠筏台東南田翻覆 3船員獲救其中1人不治

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屏東旭海籍膠筏13日在阿塱壹古道台東縣南田入口海域翻覆，海巡及警消等救難人員立即前往搶救，其中1名船員被救起時沒有意識，送往台東大武衛生所急救後仍宣告不治。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月13日

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（中央社記者郭芷瑄、洪學廣屏東縣13日電）屏東旭海籍膠筏今天早上在阿塱壹古道台東縣南田入口海域翻覆，經海巡及警消等救難人員搶救，3名船員獲救，但1人救起時沒有意識，送台東大武衛生所搶救仍宣告不治。

海巡署南部分署第六岸巡隊今天下午發布新聞稿表示，今天早上6時許，接獲旭海派出所通報，屏東旭海籍膠筏在阿塱壹古道台東縣南田入口處近岸海域翻覆，等待救援，因翻覆地點鄰近台東地區，海巡署獲報後立即啟動跨區聯合緊急應變機制。

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海巡署指出，海巡、警消等救難人員到達現場時，發現3名船員中有1人自行游上岸，另2人在膠筏上待援，救難人員冒著風浪涉水搶救2人，其中1人上岸後沒有意識，送往台東大武衛生所急救後仍宣告不治。

第六岸巡隊表示，「急難救助、為民服務」是海巡署重要工作，呼籲漁民在海上作業時應隨時注意周遭狀況，若遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線報案。（編輯：陳仁華）1110413