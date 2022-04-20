高雄聖功醫院庫房竄火 院方疏散30床病患無人傷

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄苓雅區建國一路聖功醫院今天清晨發生火警，起火點初判為3樓庫房，所幸因自動灑水設備運作，消防人員迅速在15分鐘內滅火，院方也疏散30床病患，無人傷亡。

高雄市政府消防局發布訊息指出，苓雅區建國一路聖功醫院清晨5時許發生火警，消防局獲報出動19車43人前往搶救，不過因人員到達時，醫院自動灑水設備、排煙設備及時動作，院方也啟動消防自衛編組人員疏散30床氣切病患，因此人員協助處理殘火及排煙即可，幸無人受傷受困。

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消防局第一大隊第一中隊長林鍾燦向中央社記者表示，起火點初判位於3樓護理之家氣切區庫房，幸因房間封閉且自動灑水設備正常運作，使濃煙未大量擴散，火勢也未因此蔓延，詳細起火原因仍待火調人員鑑定。

消防局呼籲，營業場所業者平時應加強員工自衛消防編組觀念與訓練，提升災害防範應變能力，民眾居家也應安裝住宅用火災警報器，不僅提早預警火災發生，更能有效為大家爭取逃生時間，進一步降低市民生命財產損失。（編輯：李錫璋）1110420