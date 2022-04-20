佛學社指導老師緊抱女學員 性騷擾判刑6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北20日電）台中市一名江姓男子擔任佛學社指導老師，涉嫌在擁抱女學員時突然加重力道，又拉扯女子外套。一審依強制猥褻罪判刑2年，二審改依性騷擾罪判刑6月，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，江姓男子於台中市管理佛學精舍，並受聘擔任中部某佛學社團的指導老師，涉嫌於民國107年間，利用幫心情低落的女學員搬家機會，先徵得女子同意給予擁抱，卻加強擁抱力道，以身體碰觸女子胸、腹部。

江姓男子甚至向女子說：「陪師父睡一下。」將女子拉上床，並拉女子右手靠近自己的大腿，在女子欲離開房間之際，拉扯女子外套而碰觸左肩與手臂。

一審台中地方法院認為，江男未對女子加諸強暴、脅迫等有形強制力，仍屬以違反意願的方法猥褻女子，依強制猥褻罪判處江男有期徒刑2年。

案經江男上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。江男仍否認犯行，反指遭女子誣陷。但合議庭認為，被害女子指證歷歷，且案發後隨即在日記寫下事發過程，出庭作證時也出現生氣、哭泣等反應，綜合全案事證，認定女子指述可採。

但二審認為，雙方身體碰觸部位並非下體等依社會通念足以誘起、滿足、發洩人性慾之處，且江男並無採取強制手段，尚未達妨害女子性意思自由的程度，而是在破壞被害人享有關於性、性別不受干擾的平和狀態，應依性騷擾防治法的性騷擾罪論處。

二審審酌，江男身為佛學師父，本應行為端正，卻騷擾女子，造成被害人心理上的陰影及創傷，犯後飾詞卸責，不見認錯悔改，判處6月徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

案經檢察官上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回檢方上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110420