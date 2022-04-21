涉製換臉謎片案首開準備庭 小玉認罪願和解

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網紅「小玉」朱玉宸（前右）等人涉製換臉謎片案21日首開準備庭，朱玉宸等人當庭認罪，願和119名被害者和解，法官裁定6月9日開庭審理。圖為朱玉宸在律師陪同下出庭。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月21日

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）網紅「小玉」朱玉宸等人涉製換臉謎片案今天首開準備庭，朱玉宸等人當庭認罪，願和119名被害者和解，法官裁定6月9日開庭審理，將傳喚雞排妹、高嘉瑜、黃捷等所有被害人。

朱玉宸與莊姓男子利用人工智慧與合成軟體，合成119名被害人臉部圖像，製作猥褻與色情影片並散播，涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪，新北地檢署今年3月16日偵結起訴。

新北地方法院今天首度召開準備庭，朱玉宸等人當庭認罪，並同意以簡式審判程序進行。

法官裁定在6月9日下午開審理庭，屆時將傳喚包括雞排妹、高嘉瑜、黃捷等人在內共119名被害者，若被害人有意願再另行安排調解。

朱玉宸步出法庭接受媒體聯訪時僅說，「我已經坦承犯行，在這邊向所有被害人致上非常誠摯的歉意，對不起」，接著一鞠躬後便快步離去。（編輯：李錫璋）1110421