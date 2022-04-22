更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高科大建工校區實驗室火警 排氣櫃冒煙幸無人傷

2022/4/22 10:06（4/22 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄科技大學一間實驗室排氣櫃22日上午8時許突然冒出濃煙，消防人員迅速到場以滅火器撲滅並協助排煙，所幸無人員受傷受困。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月22日
高雄科技大學一間實驗室排氣櫃22日上午8時許突然冒出濃煙，消防人員迅速到場以滅火器撲滅並協助排煙，所幸無人員受傷受困。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄科技大學建工校區一間實驗室排氣櫃今天上午8時許突然冒出濃煙，消防局獲報發現沒有明火，迅速滅火協助排煙，也進行災後防火宣導，幸無人傷，詳細起火原因仍待調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府消防局發布新聞稿說明，三民區高雄科技大學建工校區上午8時許發生火警，消防局獲報出動9車22人前往，且發現起火點是實驗室內排氣櫃冒出濃煙，消防人員迅速以滅火器撲滅並協助排煙，所幸無人員受傷受困。

消防人員完成任務後，也對現場教職員工、學生進行災後防火宣導。也提醒民眾，裝設住警器能在火災發生時發揮成功示警的效果，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。（編輯：李錫璋）1110422

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載