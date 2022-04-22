高科大建工校區實驗室火警 排氣櫃冒煙幸無人傷

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高雄科技大學一間實驗室排氣櫃22日上午8時許突然冒出濃煙，消防人員迅速到場以滅火器撲滅並協助排煙，所幸無人員受傷受困。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄科技大學建工校區一間實驗室排氣櫃今天上午8時許突然冒出濃煙，消防局獲報發現沒有明火，迅速滅火協助排煙，也進行災後防火宣導，幸無人傷，詳細起火原因仍待調查。

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高雄市政府消防局發布新聞稿說明，三民區高雄科技大學建工校區上午8時許發生火警，消防局獲報出動9車22人前往，且發現起火點是實驗室內排氣櫃冒出濃煙，消防人員迅速以滅火器撲滅並協助排煙，所幸無人員受傷受困。

消防人員完成任務後，也對現場教職員工、學生進行災後防火宣導。也提醒民眾，裝設住警器能在火災發生時發揮成功示警的效果，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。（編輯：李錫璋）1110422