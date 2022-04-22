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韓豫平、張淯森獲蔡總統特赦 再審程序繼續進行

2022/4/22 15:20
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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）前少將韓豫平、士官張淯森涉貪判刑定讞，總統蔡英文今天特赦2人。花蓮高分檢日前提新證據聲請再審，受理的花蓮高分院表示，特赦不影響判決事實及理由，再審程序繼續進行。

台灣高等法院花蓮分院發言人庭長林信旭接受媒體聯訪指出，根據最高法院106年度台抗字第842號刑事裁定，特赦是向未來發生效力，不溯及既往，且只限於主文，不影響原來判決事實及理由。

林信旭表示，接獲再審聲請後，已分案由合議庭法官處理，法官將考量特赦對原來判決產生的效力，確認檢察官所提再審理由是否會動搖原判決的事實認定，若沒有就駁回，若有就進入一般訴訟程序。

韓豫平的辯護律師林國泰接受媒體採訪指出，特赦宣告罪刑無效，雖不用執行，但其實法官宣告有罪的部分，罪名是還存在的。經多名立委、人權團體極力爭取，花蓮高分檢調查發現仍有審酌空間，日前聲請再審。

林國泰指出，韓豫平積極奔走，希望法官能了解軍中特殊文化，軍人及眷屬同樣都應受到國家照顧，能基於事實對韓豫平裁定再審將原判有罪部分改判無罪。

韓豫平、張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法等罪刑。

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2人分別遭處4年6月、1年的有期徒刑，並宣告褫奪公權，案經最高法院於民國111年2月9日駁回上訴確定；韓豫平的退除給與另依法減半。檢察官後續以案件有疑，主動為被告的利益，另向法院聲請再審中。

蔡總統考量韓豫平、張淯森情節具特殊性，情輕法重，為平衡過苛刑責對其人身自由及退休權益的處罰，今天宣布依赦免法第3條後段規定，均予以特赦，使其罪刑的宣告均為無效。（編輯：戴光育）1110422

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