蔡總統特赦韓豫平、張淯森 司法院尊重

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（中央社記者林長順台北22日電）前少將韓豫平、士官張淯森以國防部加菜金宴請軍眷，總計2880元，最高法院依貪污罪判刑定讞。總統蔡英文今天特赦韓、張。司法院表示，尊重憲法及赦免法賦予蔡總統的特赦職權。

司法院指出，此案另經檢察官聲請再審，現仍在法院審理中，此案認事用法的適法性仍有受再審審查的可能性，司法院基於維護審判獨立，不便表示意見。

司法院表示，此案所適用的現行貪污治罪條例構成要件及刑度若有修法必要，司法院也尊重法規主管機關及立法院職權。

韓豫平、張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請3名軍眷，費用共計新台幣2880元。最高法院今年2月間依貪污治罪條例等罪，分別判處韓豫平4年6月徒刑、張淯森1年有期徒刑確定。

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多名立法委員日前指稱，判刑不符比例原則。韓豫平7日赴最高檢察署遞狀，請求提起非常上訴。另外，花蓮高分檢指出，經檢察官取得新證據，已就韓豫平、張淯森涉犯貪污治罪條例部分聲請再審。

總統府今天發布新聞稿表示，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅貢獻，以符應國民正當法律感情，蔡總統今天依據憲法第40條及赦免法第3條後段規定，批示同意特赦韓豫平及士官張淯森，使2人罪刑之宣告均無效。（編輯：戴光育）1110422