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台南某麵粉廠移工跌入麥子堆遭埋 救出命危送醫

2022/4/25 20:16（4/25 20:36 更新）
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台南市仁德區1家麵粉廠有移工25日下午疑不慎跌入廠內的麥子堆遭埋，台南市消防局獲報後出動人車前往救援，但移工被救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月25日
台南市仁德區1家麵粉廠有移工25日下午疑不慎跌入廠內的麥子堆遭埋，台南市消防局獲報後出動人車前往救援，但移工被救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市仁德區某麵粉廠1名移工今天下午疑不慎跌入廠內的麥子堆遭埋，台南市消防局獲報後出動人車前往救援，但移工救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），由救護車送醫。

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台南市政府消防局下午4時40分獲報，指稱在仁德區某麵粉廠有員工掉入麥子堆，陸續調派文賢、復興、大橋等分隊人員前往救援。消防人員抵達現場後發現為1名年約50歲的泰國籍男性移工掉入廠內麥子堆中，隨即展開救援。

消防人員於晚間7時15分將受困的移工救出，但移工呈現OHCA（到院前心肺功能停止），仍安排救護車送醫。事故原因，待進一步釐清。（編輯：戴光育）1110425

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