北市冷氣機火災常因電源線短路 消防局籲定期檢修

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）近日天氣暖如夏，台北市消防局今天指出，近3年冷氣機火災共計99件，又以分離式冷氣室外機的52件居冠，起火原因多為電源線短路，提醒季節性家電應定期清理維護檢修。

消防局今天發布新聞稿表示，隨著氣溫逐漸升高，冷氣機已成為家戶對抗酷暑炎熱必備的家電產品，統計北市近3年冷氣機火災共計99件，分別為分離式冷氣機室外機52件、分離式冷氣機室內機20件、窗型冷氣機11件、中央空調10件及其他6件。

進一步分析起火原因，消防局指出，以電源線短路最多，占冷氣機火災74.7%，其他原因還包含電源線過熱、內部配線短路、插頭積汙導電等。

消防局表示，造成電源線短路的成因主要為電源線老化、受到擠壓或捆綁等；今年3月中山區發生一起冷氣機火災，就是因客廳內窗型冷氣機電源線劣化造成短路起火，所幸未造成人員傷亡。

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由於冷氣機屬季節性家電，消防局呼籲，使用前應檢視電源線被覆是否出現劣化、破損或插頭積汙導電情形，尤其分離式冷氣室外機因裝設於戶外，更是容易忽略的場所。

消防局提醒，民眾使用冷氣機應注意5大事項，包括「定期清理維護」、「注意異常徵兆」、「停機專業檢修」、「慎選安裝環境」和「換季注意事項」，同時應確實安裝住宅用火災警報器並定期測試住警器電池電量，以爭取火災發生時應變及避難逃生時間，降低人命傷亡機率。（編輯：陳仁華）1110426