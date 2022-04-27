車禍傷者控警不當發言無同理心 高市警：絕無此事

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄吳姓男子駕車疑因爆胎撞傷3人，傷者事後除控吳男毫無悔意提告殺人未遂，也質疑員警稱「你們又沒怎樣」沒同理心。林園警分局今澄清已受理做筆錄，相關指控絕無此事。

高雄41歲吳男22日駕車沿大寮路外側車道由西向東經大寮路796巷時，疑因右後車輪爆胎失控，先撞到路邊謝姓母女，又撞到陳姓機車騎士，所幸3名傷者經送醫無生命危險，吳男酒測值為0，詳細肇事原因仍待高雄市政府警察局交通警察大隊分析。

不過，3名傷者事後在網路發文質疑，吳男案發時「沒有一句對不起」，更錄下承辦員警對話，指控員警竟說「沒住院就好」、「你們又沒怎樣」等語，批評警方沒有同理心，隨後也前往大寮分駐所向吳男提告殺人未遂。

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對此，高雄市政府警察局林園分局今天上午回應，3人23日確實有前往大寮分駐所要對吳男提告殺人未遂，但因交通事故現場照片、現場圖及肇因初判表等資料均未完成，警方仍依規定受理製作筆錄，待相關交通卷宗完成後，再將案卷移送高雄地檢署偵辦。

至於當事人指控承辦員警用不屑口吻回應「案卷又還沒到我這邊，你們這麼急著告」以及 「你們又沒怎樣」，林園分局也澄清「絕無此事」。（編輯：黃世雅）1110427